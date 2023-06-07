Замглавы Минпромторга Шпак заявил, что поставки российских систем ABS начнутся с 1 июля
В Костроме начнется первое российское производство антиблокировочных тормозных систем.
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Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что с 1 июля запустятся серийные поставки антиблокировочных тормозных систем (ABS) российским автопроизводителям. Отечественное производство ABS впервые запустится в Костроме.
«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», - сообщил Шпак РИА Новости.
Представитель Минпромторга добавил, что России уже удалось создать собственные аналоги электронных блоков управления и жгутовой продукции.
На российских АЭС также переходят на отечественное оборудование. Раньше там встречались немецкие и корейские детали, однако ситуация изменилась.