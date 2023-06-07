В стране и мире Замглавы Минпромторга Шпак заявил, что поставки российских систем ABS начнутся с 1 июля Елизавета Егорова В Костроме начнется первое российское производство антиблокировочных тормозных систем. © Фото: Helmut Fricke, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Заместитель главы Минпромторга Василий Шпак заявил, что с 1 июля запустятся серийные поставки антиблокировочных тормозных систем (ABS) российским автопроизводителям. Отечественное производство ABS впервые запустится в Костроме. «По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям», - сообщил Шпак РИА Новости. Представитель Минпромторга добавил, что России уже удалось создать собственные аналоги электронных блоков управления и жгутовой продукции. На российских АЭС также переходят на отечественное оборудование. Раньше там встречались немецкие и корейские детали, однако ситуация изменилась. Экспертное мнение и аналитика