Артиллерист Ара не только подбил украинский танк, но и уничтожил убегающий экипаж

По словам командира САУ, в ратном труде нет ни выходных, ни перерывов - артиллерия должна немедленно выдвинуться на позицию и отработать по неприятелю, как только поступит соответствующая заявка.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Командир самоходной гаубицы «Мста-С» с позывным Ара рассказал «Звезде», как его расчет смог не только подбить украинский танк, но и уничтожить убегающий экипаж противника.

«Недавно был случай, подбили танк. Экипаж убежал, и потом добили. Разницы нету. Машина очень хорошая», - отметил Ара.

Кроме этого, Ара отметил преимущества модификации 2С19М2, которая, в отличие от более ранних вариантов самоходной «Мсты», имеет бортовой компьютер, упрощающий наведение на цель. Благодаря ему каждая такая САУ может действовать самостоятельно, как отдельная боевая единица.

Также артиллерист рассказал о режиме боевой работы расчетов. По его словам, в ратном труде нет ни выходных, ни перерывов - артиллерия должна немедленно выдвинуться на позицию и отработать по неприятелю, как только поступит соответствующая заявка.

Ранее Минобороны России показало видео с уничтожением украинской бронетехники на Запорожском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.