Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на создание военных баз у границ с Россией

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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает газета Times. Кроме того, он призвал страны Североатлантического альянса к увеличению военных расходов.

По мнению Гитанаса Науседы, НАТО должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО из-за развертывания тактического ядерного оружия в Белоруссии .

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что Минск не получит контроль над зарядами, нарушения режима нераспространения ядерного оружия не будет.

При подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Белоруссии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в этой стране.