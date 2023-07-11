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Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на создание военных баз у границ с Россией

Сергей Лебедев
01:59 11.07.2023
Президент Литвы Гитанас Науседа также считает, что страны Североатлантического альянса должны увеличить военные расходы.
Times: Литва призвала НАТО отказаться от ограничений на создание военных баз у границ с Россией
© Фото: Adrian Wyld, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Литовский президент Гитанас Науседа заявил, что НАТО должно отказаться от своих ограничений на создание постоянных оборонительных баз у границ с Россией, сообщает газета Times. Кроме того, он призвал страны Североатлантического альянса к увеличению военных расходов.

По мнению Гитанаса Науседы, НАТО должен признать «мертвым» основополагающий акт Россия-НАТО из-за развертывания тактического ядерного оружия в Белоруссии .

Напомним, в марте президент РФ Владимир Путин заявил о планах разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Он подчеркнул, что Минск не получит контроль над зарядами, нарушения режима нераспространения ядерного оружия не будет.

При подписании документов о содержании нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище в Белоруссии министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Россия оставила за собой контроль за ядерным оружием в этой стране. 

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