Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога
Последним регионом, где была объявлена тревога, стал Киев.
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Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения.
Изначально в красный цвет на карте минцифры страны окрасилась Днепропетровская область.
Последними регионами, где была объявлена тревога, стали столица Украины и Киевская область.
Этой ночью в шести украинских регионах также звучали сирены - речь идет о Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях.