В стране и мире Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога Анна Назайкина Последним регионом, где была объявлена тревога, стал Киев. © Фото: Sergei Chuzavkov, KeystonePressAgency, GlobalLookPress Читайте нас на: Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных официального ресурса по оповещению населения. Изначально в красный цвет на карте минцифры страны окрасилась Днепропетровская область. Последними регионами, где была объявлена тревога, стали столица Украины и Киевская область. Этой ночью в шести украинских регионах также звучали сирены - речь идет о Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской и Черкасской областях. Экспертное мнение и аналитика