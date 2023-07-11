Политолог Елисеева заявила, что вступление Украины в НАТО втянет альянс в настоящую войну

Альянс и так участвует в конфликте на Украине, однако пока речь идет о поставках оружия и техники.

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Политолог Наталия Елисеева в беседе со «Звездой» выразила мнение, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли примут в ряды членов Североатлантического альянса.

«Вопрос Украины – это пока все голословность, и Украину вряд ли примут в НАТО, потому что по факту это будет началом объявления настоящей войны России, именно с участием НАТО…», - сказала она.

Елисеева обратила внимание на то, НАТО так или иначе участвует в конфликте на Украине, но сейчас речь идет о поставках оружия, техники, боеприпасов, обучении украинских военных.

«Это по факту юридическое доказательство того, что НАТО участвует в данном конфликте», - добавила эксперт.

Политолог предположила, что на саммите прозвучат заявлении о необходимости усиливать альянс и продолжать поддерживать Украину, поставлять Киеву вооружение.

«Здесь риторика не меняется и никаких намеков на то, что что-то поменяется…нет», - считает Елисеева.

Ранее издание Financial Times писало, что Североатлантический альянс может предложить киевскому режиму два варианта сотрудничества - гарантии или помощь по модели Израиля.