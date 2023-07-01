Зеленский из-за проблем с бомбоубежищами уволил глав четырех районов Киева

Также своих постов лишились руководители Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций.

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В четверг Владимир Зеленский после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в Киеве подписал распоряжение об увольнении глав администраций Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов города Дмитрия Ратникова, Павла Бабия, Сергея Коваленко и Сергея Павловского. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Также уволены главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций. Своих должностей лишись Людмила Мерзлюк, Александар Хомич и Татьяна Сизон.

Ранее кабинет министров Украины вынес выговор мэру Киева Виталию Кличко и начальнику городской военной администрации Сергею Попко из-за плохого состояния убежищ.

Крупный сандал разгорелся после того, как в мае киевляне во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытия. Многие убежища оказались заперты. Кроме того, жители украинской столицы жаловались на отсутствие укрытий вблизи мест проживания, а также на их плохое состояние. В отношении виновных возбудили уголовные дела.