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Зеленский из-за проблем с бомбоубежищами уволил глав четырех районов Киева

Сергей Лебедев
11:49 01.07.2023
Также своих постов лишились руководители Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций.
Зеленский из-за проблем с бомбоубежищами уволил глав четырех районов Киева
© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress
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В четверг Владимир Зеленский после скандала из-за ненадлежащего состояния бомбоубежищ в Киеве подписал распоряжение об увольнении глав администраций Деснянского, Днепровского, Подольского и Святошинского районов города Дмитрия Ратникова, Павла Бабия, Сергея Коваленко и Сергея Павловского. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Также уволены главы Белоцерковской, Житомирской и Конотопской районных администраций. Своих должностей лишись Людмила Мерзлюк, Александар Хомич и Татьяна Сизон.

Ранее кабинет министров Украины вынес выговор мэру Киева Виталию Кличко и начальнику городской военной администрации Сергею Попко из-за плохого состояния убежищ.

Крупный сандал разгорелся после того, как в мае киевляне во время воздушной тревоги не смогли попасть в укрытия. Многие убежища оказались заперты. Кроме того, жители украинской столицы жаловались на отсутствие укрытий вблизи мест проживания, а также на их плохое состояние. В отношении виновных возбудили уголовные дела. 

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