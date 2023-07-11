Армия спецоперация МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 в Херсонской области Также заявлено о перехвате трех вражеских крылатых ракеты Storm Shadow и одного снаряда РСЗО HIMARS. © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. «Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области», - заметил Конашенков. Кроме этого, он сообщил о перехвате трех крылатых ракет Storm Shadow и реактивного снаряда РСЗО HIMARS. Также Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 13 украинских атак. Они были предприняты неприятелем на трех направлениях - Южно-Донецком, Донецком и Краснолиманском. Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 разнес на куски украинскую боевую бронированную машину. Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика