МО РФ сообщило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25 в Херсонской области
Минобороны России заявило об уничтожении двух украинских штурмовиков Су-25. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Садовое и Тягинка Херсонской области», - заметил Конашенков.
Кроме этого, он сообщил о перехвате трех крылатых ракет Storm Shadow и реактивного снаряда РСЗО HIMARS.
Также Игорь Конашенков заявил, что российские войска за сутки отразили 13 украинских атак. Они были предприняты неприятелем на трех направлениях - Южно-Донецком, Донецком и Краснолиманском.
Ранее сообщалось, что экипаж российского вертолета Ка-52 разнес на куски украинскую боевую бронированную машину.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.