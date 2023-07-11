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Российский «Аллигатор» разнес на куски украинскую боевую бронированную машину

13:04 11.07.2023
Неприятельский бронеобъект был уничтожен на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России показало кадры уничтожения украинской боевой бронированной машины.

Вражеский бронеобъект попал в перекрестие прицела российского вертолета Ка-52. Это происходило на Южно-Донецком направлении. 

Украинская бронетехника была уничтожена управляемой ракетой.

Ранее артиллерст с позывным Ара заявил, что его САУ не только подбила украинский танк, но и уничтожила убегающий экипаж.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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