Российский «Аллигатор» разнес на куски украинскую боевую бронированную машину
Неприятельский бронеобъект был уничтожен на Южно-Донецком направлении.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России показало кадры уничтожения украинской боевой бронированной машины.
Вражеский бронеобъект попал в перекрестие прицела российского вертолета Ка-52. Это происходило на Южно-Донецком направлении.
Украинская бронетехника была уничтожена управляемой ракетой.
Ранее артиллерст с позывным Ара заявил, что его САУ не только подбила украинский танк, но и уничтожила убегающий экипаж.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.