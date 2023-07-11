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Второго напавшего на мужчину с зелеными волосами задержали в Калужской области

Ян Брацкий
08:52 11.07.2023
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью».
Второго напавшего на мужчину с зелеными волосами задержали в Калужской области
© Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress
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В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на молодого человека из-за цвета его волос в подмосковной Электростали. Первого подозреваемого задержали ранее.

«В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», - заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк.

Задержанному 30 лет, уточнила Волк. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести здоровью». Расследованием занимается региональная прокуратура.

Инцидент произошел накануне в Подмосковье. Молодой человек с зеленым ирокезом на голове подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Задержанным не понравился образ юноши и в процессе словесной перепалки они попытались ножом снять скальп с головы молодого человека. С места ЧП он был госпитализирован.

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