В стране и мире Второго напавшего на мужчину с зелеными волосами задержали в Калужской области Ян Брацкий В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Причинение тяжкого вреда здоровью». © Фото: Svetlana Vozmilova, GlobalLookPress Читайте нас на: В Калужской области задержали второго подозреваемого в нападении на молодого человека из-за цвета его волос в подмосковной Электростали. Первого подозреваемого задержали ранее. «В Обнинске Калужской области сотрудниками подмосковной полиции задержан второй подозреваемый в причинении ножевых ранений жителю Электростали», - заявила официальный представитель МВД России Ирины Волк. Задержанному 30 лет, уточнила Волк. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и «Умышленное причинение средней тяжести здоровью». Расследованием занимается региональная прокуратура. Инцидент произошел накануне в Подмосковье. Молодой человек с зеленым ирокезом на голове подошел к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Задержанным не понравился образ юноши и в процессе словесной перепалки они попытались ножом снять скальп с головы молодого человека. С места ЧП он был госпитализирован. Экспертное мнение и аналитика