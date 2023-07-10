FT: НАТО предложит Киеву гарантии или помощь по модели Израиля

В альянсе добавили, что представители некоторых стран НАТО нервничают по поводу стоимости военной помощи Киеву.

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В НАТО рассматривают два варианта сотрудничества с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя стран блока. Один из вариантов предусматривает вооруженную поддержку по типу Израиля, при котором альянс возьмет на себя обязанность вооружать Киев. Такой способ в военном блоке считают дорогим с точки зрения инвестиций.

Второй путь предполагает оказание непосредственной военной защиты Киеву в случае агрессии против него. Этот способ источник издания назвал дорогим в смысле ответственности, которую НАТО возьмет на себя.

В альянсе добавили, что представители некоторых стран НАТО нервничают по поводу стоимости военной помощи Киеву.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс.