FT: НАТО предложит Киеву гарантии или помощь по модели Израиля
В НАТО рассматривают два варианта сотрудничества с Украиной, сообщает Financial Times со ссылкой на представителя стран блока. Один из вариантов предусматривает вооруженную поддержку по типу Израиля, при котором альянс возьмет на себя обязанность вооружать Киев. Такой способ в военном блоке считают дорогим с точки зрения инвестиций.
Второй путь предполагает оказание непосредственной военной защиты Киеву в случае агрессии против него. Этот способ источник издания назвал дорогим в смысле ответственности, которую НАТО возьмет на себя.
В альянсе добавили, что представители некоторых стран НАТО нервничают по поводу стоимости военной помощи Киеву.
Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что не видит единства в НАТО по вопросу вступления Украины в альянс.