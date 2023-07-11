«Роскосмос» объявил о старте открытого набора в отряд космонавтов

В нем могут принять участие россияне в возрасте до 35 лет, которые соответствуют все предъявляемым требованиям.

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В понедельник госкорпорация «Роскосмос» и Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина объявили о начале открытого конкурса по отбору в кандидаты в космонавты. В нем могут принять участие россияне в возрасте до 35 лет, которые соответствуют все предъявляемым требованиям.

«По итогам конкурса планируется отобрать кандидатов в космонавты, которые пополнят отряд космонавтов Роскосмоса», - говорится в сообщении на сайте государственной корпорации.

Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина будет принимать заявки до 30 октября. Отмечается, что это уже четвертый открытый отбор в отряд космонавтов. Сейчас в отряде космонавтов Роскосмоса 26 человек.

Напомним, недавно глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что в следующем году необходимо начать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции.

По его словам, основные работы планируется завершить к 2030 году, а полностью формирование станции - к 2032 году.