Борисов: формирование Российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году
Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в следующем году необходимо начать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции.
«Для нас сегодня стоит серьезный вопрос о продолжении российской пилотируемой программы. С 2024 года нам нужно начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции», - сказал он.
По его словам, основные работы планируется завершить к 2030 году, а полностью формирование станции - к 2032 году.
«Это мероприятие недешевое, постоянно в зоне критики наших коллег из финансово-экономического блока, поэтому делаем выводы, работаем сейчас над эффективностью будущих запланированных мероприятий», - отметил Борисов.
Кроме того, на совещании глава государства заявил, что для развития российского космоса необходимо привлекать частные компании. В данном случае речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников.