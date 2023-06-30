Борисов: формирование Российской орбитальной станции планируется завершить к 2032 году

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что с 2024 года нужно начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции.

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Глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что в следующем году необходимо начать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции.

«Для нас сегодня стоит серьезный вопрос о продолжении российской пилотируемой программы. С 2024 года нам нужно начинать полномасштабные работы по формированию Российской орбитальной станции», - сказал он.

По его словам, основные работы планируется завершить к 2030 году, а полностью формирование станции - к 2032 году.

«Это мероприятие недешевое, постоянно в зоне критики наших коллег из финансово-экономического блока, поэтому делаем выводы, работаем сейчас над эффективностью будущих запланированных мероприятий», - отметил Борисов.

Кроме того, на совещании глава государства заявил, что для развития российского космоса необходимо привлекать частные компании. В данном случае речь идет о запуске низкоорбитальный группировки спутников.