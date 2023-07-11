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Удары артиллерии и вылазки разведчиков: как наши бойцы теснят врага в зоне СВО

Мария Герман
11:30 11.07.2023
Российские артиллеристы в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили американскую гаубицу М777 на Краснолиманском направлении. Корректировать огонь им помогали расчеты БПЛА.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На Краснолиманском направлении расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» не видит противника, но знает точные координаты. Техника националистов уничтожена серией точных выстрелов. На этот раз расчет уничтожил буксируемую гаубицу М777 американского производства.

Выполнить так эффективно задачу нашим бойцам помогают расчеты беспилотной авиации. В считаные секунды беспилотник поднимается на несколько сотен метров и уходит в сторону вражеских позиций. Современная начинка аппарата позволяет ему работать даже в непогоду и точно выявлять позиции противника.

«Оперативно сработать, запустить, посадить и тут же покинуть позиции. На время запуска уходит менее пяти минут», - рассказал военнослужащий с позывным Татарин.

Передаваемая информация позволила сорвать не одно наступление ВСУ. Более года боевой расчет успешно охотится на украинских боевиков и военную технику, выявляет на линии фронта укрепрайоны и позиции ВСУ. Вот и в этот раз очередная попытка атаки боевиков обернулась бегством с большими потерями. Расчет БПЛА обнаружил блиндажи и траншеи националистов и тут же по позициям начала работать дальнобойная ствольная артиллерия ВДВ.

На Купянском направлении разведчики проводят вылазку, чтобы уточнить данные о наращивании сил противника и навести на них нашу артиллерию. Во время задания группе пришлось преодолевать болотистую местность и скрытно занять наблюдательную позицию. Двигаться нужно максимально внимательно, боевики могли заминировать подходы и установить ловушки. Действовать приходится в максимальной близости от линии боевого соприкосновения.

«Работа на самом деле опасная. Потому что "птицы" работают в составе с РЭБом не очень далеко, поэтому всегда работа происходит на передовой», - рассказал командир разведвзвода с позывным Острог.

Ствольная артиллерия нанесла прицельный удар по опорному пункту ВСУ и со второго выстрела уничтожила склад с боеприпасами, укрытый в лесополосе.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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