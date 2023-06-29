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Украинец Сосницкий рассказал, как его группа была окружена и сдалась в плен, чтобы выжить

10:49 29.06.2023
Также пленный рассказал об обучении в Испании под руководством натовских инструкторов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Денис Сосницкий был мобилизован, повестку получил на блокпосту, когда добирался до города. Видео с его рассказом публикует Минобороны России.

Подготовку Денис проходил в испанском городе Толедо под руководством инструкторов НАТО. Их учили наступать, обороняться, отступать, стрелять из пулеметов, автоматов, гранатометов, передвигаться, правильно обустраивать окопы, большое внимание уделялось физической подготовке.

«Отделение из 16 человек, один инструктор на четыре человека. Четыре инструктора на 16 человек, нас было три взвода по 64 человека», - сказал мужчина.

Военнопленный рассказал, как его группа попала под обстрел, в результате чего из девяти человек семеро были контужены и направлены в госпиталь. Во время другого боя в его подразделении начались потери, была дана команда отступать. Российские военные окружили украинцев, затем дроны стали сбрасывать на них осколочные гранаты, серьезно ранив одного из бойцов.

«Мы решили, что дальнейшее сопротивление бессмысленно, так как мы либо все погибнем, либо придется сдаться», - пояснил Денис.

Он также заявил, что Киев натравил население против своих же людей, а ВС РФ пришли помочь.

Другой пленный рассказал, что украинское командование не бережет людей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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