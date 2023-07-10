В стране и мире СК РФ возбудил уголовное дело после убийства жителя Краснодара Ян Брацкий Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром на улице. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergeynews.ru, GlobalLookPress Читайте нас на: Уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе горадминистрации возбуждено в Краснодаре. «По данным следствия, сегодня рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», - сообщает краевое Следственное управление СК РФ. Расследованием преступления занимаются опытные оперативники первого отдела по расследованию особо важных дел. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Инцидент произошел четвертого июля. Экспертное мнение и аналитика