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СК РФ возбудил уголовное дело после убийства жителя Краснодара

Ян Брацкий
22:25 10.07.2023
Тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили рано утром на улице.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Petrov Sergeynews.ru, GlobalLookPress
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Уголовное дело по факту убийства замначальника отдела по мобилизационной работе горадминистрации возбуждено в Краснодаре.

«По данным следствия, сегодня рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», - сообщает краевое Следственное управление СК РФ.

Расследованием преступления занимаются опытные оперативники первого отдела по расследованию особо важных дел. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после нападения на журналиста Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне. Инцидент произошел четвертого июля.

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