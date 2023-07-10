По его словам, это могло бы произойти, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территорий.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американский лидер Джозеф Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут. Это могло бы произойти, если бы Киев отказался от перешедших под контроль России территорий. сказал Зеленский в интервью ABC News.

Однако Зеленский отверг такой вариант для Киева. Такое заявление президент Украины сделал в ответ на реплику Дональда Трампа о возможности завершить конфликт за 24 часа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что жители Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья навсегда стали российскими гражданами. Об этом глава государства говорил во время своей речи на церемонии подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской народных республик и Запорожской и Херсонской областей в состав России.