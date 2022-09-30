Путин заявил, что жители Луганска, Донецка, Херсона и Запорожья навсегда стали российскими гражданами

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Во время своей речи на церемонии подписания договоров о вступлении Донецкой и Луганской Народных республик и Запорожской и Херсонской областей в состав России президент РФ Владимир Путин заявил, что их жители с этого момента становятся российскими гражданами навсегда.

«Несломленный народ Донбасса, Запорожья и Херсона сказал свое слово. Люди, живущие в Луганске и Донецке, в Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», - сказал глава государства.

Церемония подписания договоров проводится в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве. Ранее в своей речи Путин призвал почтить минутой молчания память погибших в спецоперации героев России. Слова главы государства встретили в зале Кремля аплодисментами.