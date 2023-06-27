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Когда тепленькая не пошла: в России запретят отключать горячую воду более чем на 14 дней

Катерина Радомская
00:38 27.06.2023
Сейчас сроки летнего ремонта на сетях устанавливают региональные власти. Часто коммунальщики их затягивают. Причем происходит это по всей стране.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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«Вот так начинается каждое утро. Вот этого объема нам хватит, чтобы умыться семьей и почистить зубы», - рассказывает житель Ростова Сергей Нерозников.

Сергей уже успел подкачать мышцы, ежедневно таская ведрами воду. В квартире у семьи с двумя маленькими детьми месяц нет горячей воды.

«Помыться вечером - два ведра, утром помыться, умыться - ведерко. К сожалению, ничего не говорят конкретного. Воды нет, но при всем этом за нее мы платим в полном объеме», - рассказывает он.

А ведь объявление о том, что горячую воду должны включить, в доме Сергея по срокам устарело уже на две недели. С такой ситуацией ежегодно сталкиваются люди по всей России. Потому Роспотребнадзор намерен запретить региональным властям отключать горячее водоснабжение больше чем на 14 дней. Сейчас разрабатываются соответствующие поправки в законе.

«Этой нормы не было. А не было ее довольно короткий период - она выпала из санитарных норм в 2021 году, сейчас туда вернулась. Довольно трудно было предъявлять претензии к поставщикам тепла, если они затягивали сроки ремонта», - говорит Светлана Разворотнева, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Пока что срок в две недели на проведение ежегодного профилактического ремонта носит рекомендательный характер и никак не регламентирован. В регионах сами устанавливают продолжительность починки инфраструктуры ЖКХ.

«Вопросов очень много - каким образом эту работу делать, каких средств будет хватать, как технически к этому можно и нужно подготовиться. Потому что, чтобы заменить коммунальные разводящие и магистральные сети - это надо вскрыть асфальт, прокопать траншеи, залезть иногда в некие сооружения технического характера», - говорит председатель комитета ТПП РФ по предпринимательсту в сфере ЖКХ Андрей Широков.

За нарушение установленных сроков снабжающим компаниям грозит срок приостановки деятельности на 90 дней.

«Существуют технические особенности. Ограничения для проведения таких регламентных работ запланированных - они не нужны. Здесь очень многое зависит от состояния сетей и работы на сетях», - говорит Сергей Креков, президент ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость.

Если горячей воды нет больше определенного времени, то плата за нее должна рассчитываться как за холодную. В случае ошибки следует обратиться в управляющую компанию.

«Должен следовать перерасчет платы. Он не очень серьезный - это 0,15 сотых процента от цены, если человек получает данные ресурсы по нормативу», - говорит Светлана Разворотнева.

В Москве же время проведения ремонтных и профилактических работ ограничивается 10 днями.

«Мы используем более современные технические методы диагностики, которые позволяют нам заранее позволяют проверить состояние тепловых сетей при помощи методов ультразвуковой диагностики, магнитно-резонансных методов», - объясняет Дмитрий Филатов, представитель ПАО МОЭК.

Быстроте проведения планового ремонта препятствуют износ труб, недостаток средств на закупку топлива, плохое состояние котельных и инженерных коммуникаций. От задержек подачи горячей воды чаще страдают регионы с низкой бюджетной обеспеченностью и сельские территории. Впрочем, перед проблемными в этом смысле регионами сейчас стоит задача исправить ситуацию как можно скорее.

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