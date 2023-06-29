Росатом подписал соглашение о добыче лития в Боливии
Международный уранодобывающий холдинг госкорпорации «Росатом» Uranium One Group заключил контракт с государственной литиевой компанией Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia. Согласно договору, стороны построят промышленный комплекс по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси латиноамериканской страны.
«Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства - от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росатома.
Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров отметил, что соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества двух стран, добавив, что инвестиции в данный проект составят около 600 миллионов долларов.
Литий используется при производстве литий-ионных батарей, которые применяют для оснащения смартфонов и электромобилей, а также создания мощных систем хранения электроэнергии.
Ранее Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве в строительстве, энергетике и спорте. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмтеил, что реализация этих соглашений позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран.