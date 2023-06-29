Росатом подписал соглашение о добыче лития в Боливии

По словам первого заместителя гендиректора госкорпорации «Росатом» Кирилла Комарова, соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества России и Боливии.

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Международный уранодобывающий холдинг госкорпорации «Росатом» Uranium One Group заключил контракт с государственной литиевой компанией Боливии Yacimientos de Litio de Bolivia. Согласно договору, стороны построят промышленный комплекс по добыче и производству карбоната лития в департаменте Потоси латиноамериканской страны.

«Совместный российско-боливийский проект позволит создать в Боливии, стране с самыми богатыми запасами лития в мире, полноценную цепочку производства - от добычи литиевого сырья до получения рыночного продукта», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Росатома.

Первый заместитель генерального директора - директор Блока по развитию и международному бизнесу госкорпорации Кирилл Комаров отметил, что соглашение открывает новые перспективы долгосрочного сотрудничества двух стран, добавив, что инвестиции в данный проект составят около 600 миллионов долларов.

Литий используется при производстве литий-ионных батарей, которые применяют для оснащения смартфонов и электромобилей, а также создания мощных систем хранения электроэнергии.

Ранее Россия и Куба подписали соглашения о сотрудничестве в строительстве, энергетике и спорте. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отмтеил, что реализация этих соглашений позволит укрепить всестороннее взаимодействие двух стран.