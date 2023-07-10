Су-25СМ с кабрирования уничтожили украинских боевиков неуправляемыми ракетами

Летчики вышли на боевой курс на скорости около 900 километров в час.

© Видео: Минобороны России © Фото: Министерство обороны РФ

На Краснолиманском направлении в зоне специальной операции экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа нанесли ракетный удар по сосредоточению живой силы и огневых средств украинских боевиков. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Отмечается, что летчики вышли на боевой курс на скорости около 900 километров в час. Они, выполнив маневр «кабрирование», нанесли ракетный удар, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ.

После каждого поражения целей летчики выполняли противоракетные маневры, которые сопровождались пуском тепловых ловушек.

Напомним, ранее Минобороны России показало кадры удара вертолета Ка-52 «Аллигатор» по бронетехнике националистов на Запорожском направлении. Машина врага была уничтожена управляемой ракетой.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.