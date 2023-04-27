Со дна Кольского залива подняли самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны

Истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255-го полка в июне 1944 года из-за отказа мотора совершил вынужденную посадку на поверхность залива и затонул.

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Со дна Кольского залива, с глубины более сотни метров, подняли на поверхность самолет «Аэрокобра» времен Великой Отечественной войны. Фрагменты истребителя были подняты подводниками Северного флота в рамках экспедиции Русского географического общества «Помни войну».

Изучение обломков самолета позволит точнее установить обстоятельства его крушения. Истребитель лейтенанта М.С. Васина 2-й эскадрильи 255-го полка в июне 1944 года из-за отказа мотора совершил вынужденную посадку на поверхность залива и затонул.

Самолет был обследован в прошлом году, после чего было принято решение о его подъеме для использования в качестве донора для ранее поднятой «Аэрокобры» из Щукозера. В качестве музейных экспонатов будут использованы винт самолета, пулеметы и пушка.

Самолеты этого типа поставлялись в годы Великой Отечественной войны Красной армии по ленд-лизу.

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