Точной информации нет: организаторы визита Деппа в Россию заявили, что приезд только обсуждается

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Точной информации о приезде голливудского актера Джонни Деппа в Россию этой осенью нет. Об этом заявил один из организаторов предполагаемого визита Михаил Лисов.

«Мои коллеги ведут переговоры. Они на связи с его менеджером. Но пока нет точной информации: приедет он или нет», - сказал Лисов беседе с РИА Новости.

Ранее некоторые СМИ со ссылкой на группу «ЯМОРЕ» сообщили о скором приезде Деппа в Россию для записи совместного трека с музыкантами. Якобы для звездного актера даже организуют экскурсию по стране. За совместную работу ему обещали гонорар в $370 тысяч. Переговоры с Джонни Деппом ведутся с 2018 года, но выход на окончательные договоренности постоянно срывается.