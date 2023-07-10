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МИД РФ: атаки Киева по российской территории 9 июля были бы невозможны без поддержки Запада

Ян Брацкий
20:19 10.07.2023
На Смоленской площади заявили, что западная коалиция, по сути, выступает в роли спонсора преступной деятельности киевского режима.
МИД РФ: атаки Киева по российской территории 9 июля были бы невозможны без поддержки Запада
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Атаки киевского режима по Крымскому мосту и аэродромам Морозовск и Шайковка в Ростовской и Калужской областях были бы невозможны без поддержки западной коалиции. Об этом заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима Зеленского», - заявили на Смоленской площади.

Накануне боевики Зеленского предприняли попытку атаковать Керченский транспортный переход и аэродром в Ростовской области. Для этого националисты использовали зенитные ракеты С-200, переоборудованные в ударный вариант. Силами ПВО данные ракеты были уничтожены.

В тот же день Киев предпринял попытку атаковать аэродром в Калужской области. Силами РЭБ ракеты были отклонены и упали в районе населенного пункта Бытошь. Жертв и пострадавших в результате этих атак не допущено.

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