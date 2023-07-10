Спорт Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона Ян Брацкий Соперник россиянина чех Иржи Легечка отказался продолжать встречу из-за травмы. © Фото: Antoine Couvercelle, DPPI, IPA Spo, GlobalLookPress Читайте нас на: Российский теннисист Даниил Медведев впервые в карьере пробился в 1/4 финала Уимблдонского турнира на травяных кортах. Это является лучшим результатом в карьере россиянина. Выход в следующую стадию турнира Медведев оформил после отказа чеха Иржи Легечки от продолжения встречи из-за травмы. Матч завершился при счете 6:4, 6:2 в пользу Медведева, пишет РИА Новости. Ранее лучшим достижением российского теннисиста на Уимблдоне был выход в четвертый круг в сезоне - 2021 года. Ранее на втором круге Уимблдонского турнира перенесли матч Даниила Медведева и француза Адриана Маннарино. Причиной прекращения игры стала недостаточная освещенность корта. Экспертное мнение и аналитика