Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах России

«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... Гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации», - сообщается в указе.

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