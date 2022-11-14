Путин подписал указ о службе иностранных граждан в Вооруженных силах России
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Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке прохождения службы в Вооруженных Силах РФ иностранных граждан. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.
«Настоящим положением определяются порядок прохождения военной службы в мирное время... Гражданами, имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, и иностранными гражданами - в Вооруженных Силах Российской Федерации», - сообщается в указе.