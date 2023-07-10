Белоруссия при помощи России начнет производить легкие самолеты
Белоруссия при поддержке России начнет производство легких двухмоторных самолетов. Об этом в рамках главной стратегической сессии выставки «Иннопром-2023», которая проходит в Екатеринбурге, заявил премьер-министр Республики Роман Головченко.
«Нами и российскими партнерами принято совместное решение о реализации в Республике Беларусь совместного проекта по производству двухмоторного легкого многоцелевого самолета», - сказал Головченко на полях выставки.
Глава белорусского правительства подчеркнул, что при помощи братской Москвы Минск перейдет в клуб стран - авиапроизводителей, пишет РИА Новости.
Ранее Минпромторг РФ опубликовал первые кадры нового российского авиационного двигателя ПД-8. Силовая установка призвана заменить иностранные двигатели на самолетах Бе-200 и SSJ-100. Работа над ее созданием велась с 2019 года.