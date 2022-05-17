Опубликованы первые кадры нового российского авиадвигателя для SSJ-100 и Бе-200

Работа над двигателем тягой 8 тонн ведется по поручению Правительства РФ с 2019 года. Она была интенсифицирована с учетом введения новых санкций недружественными России странами.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минпромторг России

Минпромторг России опубликовал первые кадры нового российского авиационного двигателя ПД-8 - он заменит иностранные двигатели на самолетах Бе-200 и SSJ-100.

Работа над двигателем тягой 8 тонн ведется по поручению Правительства РФ с 2019 года. Она была интенсифицирована с учетом введения новых санкций недружественными России странами.

«Сейчас двигаемся в соответствии с актуализированным, «форсированным» планом работ по двигателю, ожидаем, что уже в первой половине следующего года начнутся его интенсивные испытания в составе импортозамещенной версии самолета SSJ-100, это позволит получить сертификат типа на самолет в конце следующего года. С учетом задач, которые стоят перед нами, процессы сертификации двигателя и самолета будут идти параллельно», – прокомментировал глава Минпромторга Денис Мантуров.

В Минпромторге сообщили, что производство лопаток газотурбинных двигателей, которые будут востребованы для производства ПД-8, уже ведется на ОДК-Сатурн. При этом качество конструкцию соответствует лучшим мировым образцам.

В ведомстве отметили, что предприятие освоило технологические процессы микрокристаллического литья. Предприятие ориентировано на выпуск более чем 600 тысяч заготовок для лопаток турбины в год, причем запчасти смогут производиться не только для российских, но и для зарубежных агрегатов.