В России с 1 января 2024 года запустят программу долгосрочных сбережений

Чтобы принять участие в программе, нужно заключить договор с одним или более негосударственными пенсионными фондами.

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Глава государства Владимир Путин подписал закон о запуске программы долгосрочных сбережений российских граждан с 1 января 2024 года, сообщает RT.

Документ был обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

Принять участие в программе можно на добровольной основе – для этого нужно заключить договор с одним или более негосударственными пенсионными фондами, срок соглашения должен составлять не меньше 15 лет.

Долгосрочные сбережения будут формироваться за счет самостоятельных взносов, а также имеющихся пенсионных накоплений.

Ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев дал совет гражданам РФ, как можно сберечь свои накопления. В частности, он посоветовал копить средства в рублях, либо в валюте дружественных стран.