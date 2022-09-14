Замглавы Минфина рассказал, как россиянам не потерять накопления

Алексей Моисеев порекомендовал гражданам РФ хранить деньги в национальной либо дружественной валюте, а если это невозможно, закупать заранее импортные товары, которые потом могут оказаться недоступны.

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Замглавы Министерства финансов РФ Алексей Моисеев дал совет россиянам, как сохранить свои накопления. Он предложил копить деньги в национальной валюте либо в валюте дружественных государств, а если это невозможно или неудобно, то закупать заранее импортные товары.

«Вместо сбережений в иностранной валюте, надо либо сберегать в национальной валюте, либо в дружественной валюте, либо, если это представляется нецелесообразным и неудобным, то в любом случае подумать о том, чтобы купить какие-то комплектующие, которые потом могут оказаться нам недоступными», - передает его слова «Прайм».

Он подчеркнул, что быть уверенными в регулярных поставках чего-либо сейчас нельзя, и многие покупают запчасти или расходные материалы, которые потом могут исчезнуть с российского рынка.

Ранее в Министерстве финансов России рассказали о валютах, которые могут заменить доллар и евро. Наиболее перспективной валютой назвали юань.