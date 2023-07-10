Богомаз сообщил об обстреле села в Брянской области
Повреждены жилые дома, а также здания детского сада, магазина, почты.
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Украинские националисты обстреляли село Куршановичи Климовского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.
По словам губернатора, в результате обстрела никто не пострадал. Повреждены два жилых домовладения, здание детского сада, магазина, почты.
Ранее поселок Теткино и деревня Елизаветовка попали под обстрел в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт.