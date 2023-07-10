МО РФ: отражены украинские атаки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях
В Минобороны России сообщили об отражении вражеских атак на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», - сказал он на брифинге.
На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах Невельского, Водяного и Клещеевки. Потери украинской стороны в живой силе составили до 275 человек.
На Краснолиманском направлении российская группировка «Центр» отразила атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки. Суточные потери противника в живой силе составили до 85 человек.
На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаки противника в районах Ровнополя и Работино. Потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в живой силе составили до 150 человек. На Купянском направлении успешно отражены атаки противника в районе Новоселовского. Суточные потери врага в личном составе превысили 65 человек.
Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении украинских складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.