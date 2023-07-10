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МО РФ: отражены украинские атаки на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях

14:08 10.07.2023
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков отметил, что попытки наступления, предпринятые противником, успеха не имели.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Минобороны России сообщили об отражении вражеских атак на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом заявил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные силы Украины предпринимали безуспешные попытки наступления на Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях», - сказал он на брифинге.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отражены атаки противника в районах Невельского, Водяного и Клещеевки. Потери украинской стороны в живой силе составили до 275 человек.

На Краснолиманском направлении российская группировка «Центр» отразила атаки противника в районах Червоной Дибровы и Кармазиновки. Суточные потери противника в живой силе составили до 85 человек.

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила атаки противника в районах Ровнополя и Работино. Потери украинской стороны на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в живой силе составили до 150 человек. На Купянском направлении успешно отражены атаки противника в районе Новоселовского. Суточные потери врага в личном составе превысили 65 человек.

Также представитель российского оборонного ведомства сообщил об уничтожении украинских складов боеприпасов в районах Николаева и Краматорска.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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