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Песков заявил, что передача азовцев* Киеву не отразится на перспективах газового хаба с Турцией

Анна Назайкина
13:52 10.07.2023
Москва будет использовать каналы на высоком и высшем уровне, чтобы разъяснить Анкаре свою позицию по данному вопросу, отметил представитель Кремля.
Песков заявил, что передача азовцев* Киеву не отразится на перспективах газового хаба с Турцией
© Фото: Marcus Brandt, dpa, GlobalLookPress
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Возвращение главарей украинского нацбата «Азов»* (террористическая организация, запрещена в РФ) является нарушением договоренностей, Москва обсудит сложившуюся ситуацию с Анкарой. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как отметил представитель Кремля, РФ будет обращаться к своим каналам на высоком и высшем уровне, чтобы разъяснить турецкой стороне свою точку зрения по теме возвращения азовцев* Киеву.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о перспективах реализации газового хаба с Турцией после передачи главарей нацбата.

«Это никак не связано... Мы намерены продолжать наши отношения с Турецкой Республикой. Они действительно многогранны, и торгово-экономическое взаимодействие взаимовыгодное будем продолжать», - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Представитель Кремля объяснил, что Турция имеет право укреплять отношения с любыми государствами, в том числе и с Украиной, однако Россия надеется, что это не будет направлено против Москвы.

Ранее стало известно, что главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан обсудили по телефону передачу командиров украинского националистического батальона Украине.

* «Азов» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

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