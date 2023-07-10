Кремль: командиры ЧВК «Вагнер» заверили Путина на встрече, что они его убежденные сторонники

Командиры изложили свою версию произошедшего на встрече, которая состоялась в Кремле 29 июня.

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Командиры ЧВК «Вагнер» на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявили, что они сторонники главы государства и готовы дальше сражаться за свою страну. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Они акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами главы государства и верховного главнокомандующего», - подчеркнул представитель Кремля.

Песков подтвердил встречу Путина с командирами и руководством ЧВК «Вагнер», включая основателя компании Евгения Пригожина. Беседа состоялась в Кремле 29 июня и длилась около трех часов. На встрече присутствовали 35 человек.

Путин дал свою оценку действиям компании в ходе спецоперации, а также событиям, произошедшим 24 июня. Глава государства предложил сотрудникам ЧВК различные варианты трудоустройства.

В конце прошлого месяца, отвечая на вопрос иностранного журналиста о событиях 24 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал случившееся передрягой. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что после любых передряг наша страна становилась только сильнее.