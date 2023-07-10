Московская область заняла 2-е место в России по промышленной политике

Каждый год регион прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства, добавил Воробьев.

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев написал в своем Telegram-канале, что регион занял второе место в рейтинге России по эффективности промышленной политики. Об этом сообщает 360.

Глава региона подчеркнул важное значение действующих в регионе новых форматов и льгот, а также подчеркнул заслугу в таком результате инвесторов. Воробьев сообщил, что индекс за шесть месяцев составил 11,6%.

Промышленность занимает 26% валового регионального продукта в Московской области, сказал губернатор. Каждый год область прибавляет по 10-12% в индексе промышленного производства, добавил Воробьев. В этой сфере трудоустроены больше 480 тысяч человек.