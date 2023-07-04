Подмосковье получило оценку «отлично» по отработке заявок и обращений жителей
Московская область получила федеральную оценку «отлично» по отработке обращений жителей и организаций.
В прошлом году Подмосковье получило свыше 2,2 миллиона связанных с разными темами и профилями обращений жителей, сообщил «360». Заместитель начальника Управления президента по работе с обращениями граждан Алексей Михеев отметил, что Московская область в этом направлении показывает «потрясающую динамику».
В регионе проводились контрольные проверки администрацией президента по организации работы с обращениями граждан. Сейчас стали известны результаты.
«Наша задача - учитывать все пожелания, поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение», - отметил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.
Ранее глава Московской области поблагодарил школьников региона за победы в олимпиадах. Ученики показали лучший результат в Российской Федерации по астрономии.