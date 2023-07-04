Подмосковье получило оценку «отлично» по отработке заявок и обращений жителей

Администрация президента по организации работы с обращениями проводила контрольные проверки в регионе с мая по июнь текущего года.

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Московская область получила федеральную оценку «отлично» по отработке обращений жителей и организаций.

В прошлом году Подмосковье получило свыше 2,2 миллиона связанных с разными темами и профилями обращений жителей, сообщил «360». Заместитель начальника Управления президента по работе с обращениями граждан Алексей Михеев отметил, что Московская область в этом направлении показывает «потрясающую динамику».

В регионе проводились контрольные проверки администрацией президента по организации работы с обращениями граждан. Сейчас стали известны результаты.

«Наша задача - учитывать все пожелания, поэтому стараемся не пропускать ни одно обращение», - отметил губернатор Подмосковья Алексей Воробьев.

Ранее глава Московской области поблагодарил школьников региона за победы в олимпиадах. Ученики показали лучший результат в Российской Федерации по астрономии.