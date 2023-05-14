Эксперты рассказали о новом виде мошенничества с помощью чат-ботов

Через чат-боты злоумышленники могут собирать персональную, в том числе и финансовую информацию, а также присылать фишинговые ссылки, вирусы-шифровальщики и плагины для браузера.

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В России набирает обороты новый тип мошенничества - через чат-боты. Особенностью и новизной данного мошенничества является грамотные тексты, которые пишет чат-бот. По мнению экспертов, это и есть та уловка, на которые попадаются пользователи, считая, что они имеют дело с официальными помощниками компаний или живыми людьми.

Мошенники пошли дальше и научились взламывать легитимные чат-боты различных компаний. Там они могут организовать рассылку с целью опроса для получения персональных данных пользователей (номера телефонов, геолокацию, данные банковских карт). Также они создают специальные плагины для браузера, которые могут похищать персональные данные, если пользователь сохранил их в браузере.

«Хакеры научились распространять вирусы-шифровальщики и плагины для браузера, способные похищать пароли и данные банковских карт. Поэтому в целях безопасности лучше не сохранять такие данные в памяти браузеров, - сообщил свое мнение «Известиям» Павел Коростелев, специалист одной из IT-компаний.

Также отмечено, что злоумышленники способны создавать собственные чат-боты. Это придает фишинговому сайту большую правдоподобность: пользователи доверяют таким электронным помощникам и не подозревают, что отправляют им свои данные.

Специалисты отметили, что чат-боты с искусственным интеллектом стали использоваться мошенниками не так давно, меньше года назад. Они применяются при написании текстов, которые будто бы писал живой человек, с целью дальнейшего выманивания личных данных и для создания кода вредоносной программы.

«Сами по себе чат-боты не несут серьезной угрозы - обычно они просто выступают звеном мошеннической цепочки. Но их опасность заключается в том, что пользователи им безоговорочно верят и не подозревают, что боты могут служить в мошеннических целях», - добавили в издании.

В качестве полезных рекомендаций эксперты посоветовали не сообщать никому, кроме официальных приложений банков и сайтов, свою персональную и финансовую информацию. Также предостерегают от добавления чат-ботов в группы в мессенджерах и от доверчивого отношения к бесплатно работающим чат-ботам, в том числе и при поиске чего-либо.