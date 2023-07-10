В стране и мире Два населенных пункта в Курской области попали под обстрел Владимир Рубанов Глава региона сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал. © Фото: Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Поселок Теткино и деревня Елизаветовка попали под обстрел в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт. Утром удару подвергся поселок Теткино. Туда прилетело 8 снарядов, сообщил губернатор. Глава региона сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал. Часть поселка осталась без энергоснабжения из-за повреждения линий электропередачи. Получили повреждения около 10 домовладений, сообщил Старовойт. По его словам, в зданиях повреждены окна, фасады и крыши. Под обстрел попала также деревня Елизаветовка. О его последствиях пока нет данных. В конце июня Роман Старовойт отметил работу военнослужащих системы ПВО, отразивших атаку украинских дронов. Экспертное мнение и аналитика