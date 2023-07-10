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Гладков объявил о приостановке на неделю возвращения жителей в Шебекинский городской округ

Владимир Рубанов
11:44 10.07.2023
В то же время власти не будут препятствовать жителям, которые решили вернуться самостоятельно.
Гладков объявил о приостановке на неделю возвращения жителей в Шебекинский городской округ
© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Губернатор Белгородской области сообщил Вячеслав Гладков, что власти региона приняли решение приостановить процесс возвращения в приграничный Шебекинский городской округ жителей. Об этом пишет «Коммерсант». Причина состоит в участившихся обстрелах со стороны украинских националистов.

Будет приостановлено возвращение жителей из пунктов временного размещения в Шебекино, Новую Таволжанку и в Архангельское в течение текущей недели, сказал Гладков. По его словам, если ситуация стабилизируется, то возвращение возобновится в следующий понедельник, 17 июля.

В то же время власти не будут препятствовать жителям, которые решили вернуться самостоятельно.

Ранее губернатор Белгородской области объявил два дня выходными для строителей, которые занимаются восстановлением Шебекино.

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