Сломанные авто и волны на дороге: видео затопленного шоссе в Нижнем Новгороде

Последний раз такой уровень осадков был зафиксирован в 1929 году, отметил мэр города Юрий Шалабаев.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

После сильных ливней в Нижнем Новгороде затопило одну из главных трасс города - Комсомольское шоссе, передает корреспондент «Звезды». Из-за сильнейших дождей эта транспортная артерия оказалась под водой.

Транспорт с трудом преодолевает волны на дороге, вода попадает в салоны машин. Некоторые авто стоят на обочине, получив гидроудар, люди ищут способ их оттуда увезти.

Мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале заявил, что последний раз такой уровень осадков был зафиксирован в 1929 году. Он сообщил, что все службы и техника максимально привлечены к устранению последствий непогоды.

Сильные дожди также накрыли Сочи - ливни идут в городе с 8 июля. В некоторых районах был введен режим ЧС из-за непогоды. Накануне мощное течение сносило людей, деревья и машины. Кадры страшных последствий бушующей стихии оказались в распоряжении «Звезды».