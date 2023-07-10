Время ожидания у Крымского моста со стороны Тамани составляет более четырех часов

В движении со стороны Керчи затруднений нет.

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В пробке на подъезде к Крымскому мосту по состоянию на 11 часов утра находится 997 автомашин. Об этом сообщается в оперативном телеграм-канале.

Время ожидания со стороны Тамани составляет более четырех часов. В движении со стороны Керчи затруднений нет.

Тем временем паромная переправа для грузовых машин временно не работает из-за сильного ветра, передает РИА Новости со ссылкой на МЧС. Ранее непогода охватила Сочи, некоторые районы города были подтоплены. Накануне движение по Крымскому мосту возобновили после приостановки.