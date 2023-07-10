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Пленный украинец Стрельцов заявил, что из ушедшей в отпуск роты вернулась только половина взвода

11:40 10.07.2023
Согласно словам Данилы Стрельцова, украинские командиры часто не владеют тактической обстановкой, посылая людей туда, где якобы никого нет, хотя там на деле находятся окопанные российские войска.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Данила Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в рядах противника. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Третью роту отпустили в отпуск на 15 дней, из полноценной роты вернулась только половина взвода», - сказал Стрельцов. 

Кроме этого, пленный отметил, что украинские командиры крайне плохо владеют тактической обстановкой. Они могут планировать действия по карте, на которой отмечен лес, хотя в реальности там поле.

Также, по словам Данилы Стрельцова, командиры врага, бывает, посылают людей в якобы пустые квадраты, хотя там находятся на просто российские военные, но уже их готовые к бою позиции.

Еще Стрельцов отметил чудовищные потери. По его словам, часты примеры, когда полнокровная рота теряет в боях столько, что в итоге от нее остается где-то около пятнадцати процентов. Причем активно участвующие в боевых действиях штурмовые подразделения, как подчеркнул пленный, обновляются уже по четвертому-пятому разу. Они комплектуются личным составом, качество которого с каждым разом все хуже.

Ранее украинский пленный Ясько заявил, что его отправили на передовую без подготовки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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