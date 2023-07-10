Пленный украинец Стрельцов заявил, что из ушедшей в отпуск роты вернулась только половина взвода

Согласно словам Данилы Стрельцова, украинские командиры часто не владеют тактической обстановкой, посылая людей туда, где якобы никого нет, хотя там на деле находятся окопанные российские войска.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Данила Стрельцов отметил крайне низкий боевой дух в рядах противника. Видео беседы предоставило Минобороны России.

«Третью роту отпустили в отпуск на 15 дней, из полноценной роты вернулась только половина взвода», - сказал Стрельцов.

Кроме этого, пленный отметил, что украинские командиры крайне плохо владеют тактической обстановкой. Они могут планировать действия по карте, на которой отмечен лес, хотя в реальности там поле.

Также, по словам Данилы Стрельцова, командиры врага, бывает, посылают людей в якобы пустые квадраты, хотя там находятся на просто российские военные, но уже их готовые к бою позиции.

Еще Стрельцов отметил чудовищные потери. По его словам, часты примеры, когда полнокровная рота теряет в боях столько, что в итоге от нее остается где-то около пятнадцати процентов. Причем активно участвующие в боевых действиях штурмовые подразделения, как подчеркнул пленный, обновляются уже по четвертому-пятому разу. Они комплектуются личным составом, качество которого с каждым разом все хуже.

Ранее украинский пленный Ясько заявил, что его отправили на передовую без подготовки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.