Украинский пленный Ясько заявил, что его отправили на передовую без подготовки
Взятый в плен российскими бойцами украинец Владимир Ясько рассказал, что получил повестку по пути на работу. Из военкомата его отправили в часть, а оттуда без подготовки сразу на передовую.
«Никакой подготовки не проходил, привезли прямо в часть, а оттуда на передовую», - сказал Владимир.
Он отметил, что в его подразделении выдают советское оружие 70-х и 80-х годов.
«Был штурм, мы были на позиции. Было страшно, отстреливались, но когда увидели, что все, решили сдаться», - сказал пленный.
Владимир отметил гуманное и уважительное отношение к пленным со стороны российских бойцов, которые кормят, поят и оказывают необходимую медицинскую помощь украинцам.
Пленный добавил, что командиры никогда не появлялись на передовых позициях и не владеют обстановкой. По его словам, украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, поэтому стараются избежать попадания на передовую. Многие подают подложные медицинские документы во врачебные комиссии. Соотечественников, попавших в зону боевых действий, он призвал складывать оружие, поднимать белый флаг и сдаваться в плен.
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Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.