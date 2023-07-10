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Украинский пленный Ясько заявил, что его отправили на передовую без подготовки

10:41 10.07.2023
Владимир Ясько рассказал о хорошем отношении к пленным ВСУ, которым оказывали медицинскую помощь, кормили и поили их.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Взятый в плен российскими бойцами украинец Владимир Ясько рассказал, что получил повестку по пути на работу. Из военкомата его отправили в часть, а оттуда без подготовки сразу на передовую.

«Никакой подготовки не проходил, привезли прямо в часть, а оттуда на передовую», - сказал Владимир.

Он отметил, что в его подразделении выдают советское оружие 70-х и 80-х годов.

«Был штурм, мы были на позиции. Было страшно, отстреливались, но когда увидели, что все, решили сдаться», - сказал пленный.

Владимир отметил гуманное и уважительное отношение к пленным со стороны российских бойцов, которые кормят, поят и оказывают необходимую медицинскую помощь украинцам.

Пленный добавил, что командиры никогда не появлялись на передовых позициях и не владеют обстановкой. По его словам, украинцы не хотят участвовать в боевых действиях, поэтому стараются избежать попадания на передовую. Многие подают подложные медицинские документы во врачебные комиссии. Соотечественников, попавших в зону боевых действий, он призвал складывать оружие, поднимать белый флаг и сдаваться в плен.

Ранее Минобороны показало видео с уничтожением бронетехники врага экипажем вертолета Ка-52 «Аллигатор».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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