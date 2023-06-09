Саудовская Аравия пообещала Америке серьезные экономические последствия из-за высказываний Байдена

Президент США Джо Байден осенью 2022 года заявил, что Саудовской Аравии грозят санкции за вердикт о сокращении добычи нефти.

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд остался недоволен высказываниями президента США Джо Байдена относительно нефти в арабской стране. Байден заявил, что Саудовскую Аравию ждут санкции за решение сократить добычу полезного ископаемого.

В ответ наследный принц пообещал Штатам серьезные экономические последствия и заявил, что больше не будет иметь дело с американской администрацией. Об этом сообщает RT.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил по телефону с наследным принцем вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. Они уделили внимание наращиванию торгово-экономических связей и реализации перспективных проектов.