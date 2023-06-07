Путин обсудил с Наследным принцем Саудовской Аравии обеспечение стабильности на мировом рынке энергоносителей

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Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом обсудил обеспечение стабильности на мировом рынке энергоносителей.

На официальном сайте Кремля сообщается, что в ходе телефонного разговора стороны обсудили актуальные вопросы многопланового российско-саудовского сотрудничества. В частности, было уделено внимание мерам по дальнейшему наращиванию торгово-экономических связей, реализации перспективных совместных проектов в сфере инвестиций, транспортной логистики и энергетики.

Кроме того, в ходе телефонного разговора с обеих сторон была дана высокая оценка уровня кооперации в рамках ОПЕК+ для поддержания баланса спроса и предложения на нефть, а также отмечена важность достигнутых в ходе недавней министерской встречи в Эр-Рияде договоренностей.

Ранее министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан Аль Сауд заявил, что в отношении кризиса на Украине арабские страны придерживаются «позитивного нейтралитета». С таким заявлением глава внешнеполитического ведомства Саудовской Аравии выступил в рамках заседания Лиги арабских государств.