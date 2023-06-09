В МО сообщили об уничтожении более 50 единиц бронетехники украинских боевиков на двух направлениях

В Минобороны сообщили, что на Южно-Донецком направлении было уничтожено 25 единиц бронетехники, а на Запорожском - 29.

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Российские военнослужащие группировки войск «Восток» суммарно уничтожили более 50 единиц бронетехники украинских боевиков, в том числе 21 танк, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

«На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение противнику. Уничтожено восемь танков, 17 бронеавтомобилей и живая сила националистов. Средствами ПВО сбиты два БПЛА типа "Фурия" и два - "Лелека"», - отметил офицер.

Он добавил, что «на Запорожском направлении уничтожено до 13 танков, десять БМП, шесть бронеавтомобилей и живая сила противника». Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы, по словам Чехова, российские бойцы уничтожили два орудия артиллерии украинских боевиков и минометный расчет.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» также отметил мужество и героизм российских военнослужащих, которые они проявляют, выполняя боевые задачи.

Так, благодаря грамотным действиям расчета орудия под командованием старшего сержанта Евгения Посерюгина, были уничтожены один минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ, заключил Чехов.

Ранее были опубликованы пуска ракет ЗРК «Бук-М1» по вражескому беспилотнику. Пусковые установки, которые сканируют небо на десятки километров и могут уничтожать сразу несколько целей, продолжают прикрывать подразделения ВС РФ, расположенные у линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов.