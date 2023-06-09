Опубликованы кадры пуска ракет ЗРК «Бук-М1» по вражескому беспилотнику

Российские ЗРК продолжают прикрывать расположения воинских подразделений у линии боевого соприкосновения на Южно-Донецком направлении.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Пусковая установка «Бук-М1» выезжает на боевое дежурство. Для огневой позиции выбирается открытое пространство на возвышенности, где меньше помех в работе радиолокационных систем.

Прибыв на огневую позицию, установка поднимает ракеты и готовится к уничтожению воздушных целей.

Комплекс средней дальности сканирует небо на десятки километров. «Бук» может взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько целей.

Баллистические ракеты, дроны-камикадзе, беспилотники, боеприпасы систем залпового огня, в том числе американских систем HIMARS - на Южно-Донецком направлении расчетам ПВО Восточного военного округа ежедневно приходится работать с любым типом целей.

У стрелка с позывным Волк на плече находится переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла». Как рассказал наш боец, накануне противник потерял очередной дрон -разведчик.

«Прилетал аппарат. Обнаружили его, сперва услышали. Когда он был в зоне видимости я применил и принял меры уничтожить», - поделился он.

Ранее «Звезда» показала, как российские военнослужащие с помощью электромагнитных ружей «сажают» украинские дроны. Зачастую посаженные дроны используют в качестве доноров, разбирая на запасные части.