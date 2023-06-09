Опубликованы кадры пуска ракет ЗРК «Бук-М1» по вражескому беспилотнику
Пусковая установка «Бук-М1» выезжает на боевое дежурство. Для огневой позиции выбирается открытое пространство на возвышенности, где меньше помех в работе радиолокационных систем.
Прибыв на огневую позицию, установка поднимает ракеты и готовится к уничтожению воздушных целей.
Комплекс средней дальности сканирует небо на десятки километров. «Бук» может взять на сопровождение и уничтожить сразу несколько целей.
Баллистические ракеты, дроны-камикадзе, беспилотники, боеприпасы систем залпового огня, в том числе американских систем HIMARS - на Южно-Донецком направлении расчетам ПВО Восточного военного округа ежедневно приходится работать с любым типом целей.
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