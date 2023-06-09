«Газель» врезалась в ограждение и загорелась на 85-м километре МКАД
ДТП произошло утром 9 июня на внешней стороне 85-ого километра МКАД.
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости
В Москве на внешней стороне 85-ого километра МКАД случилось ДТП с автомобилем «Газель». Водитель врезался в отбойник, и машина загорелась. Инцидент случился утром 9 июня.
ДТП обошлось без жертв. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. Об этом сообщил телеканал 360.
В начале июня на МКАД случилось серьезное ДТП. Такси на полной скорости влетело в автомобиль. Водитель легковушки был госпитализирован с травмами и ожогами.