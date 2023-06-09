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«Газель» врезалась в ограждение и загорелась на 85-м километре МКАД

Елизавета Егорова
08:20 09.06.2023
ДТП произошло утром 9 июня на внешней стороне 85-ого километра МКАД.
«Газель» врезалась в ограждение и загорелась на 85-м километре МКАД
© Фото: Светлана Шевченко, РИА Новости
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В Москве на внешней стороне 85-ого километра МКАД случилось ДТП с автомобилем «Газель». Водитель врезался в отбойник, и машина загорелась. Инцидент случился утром 9 июня.

ДТП обошлось без жертв. Водитель самостоятельно выбрался из автомобиля. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили огонь. Об этом сообщил телеканал 360

В начале июня на МКАД случилось серьезное ДТП. Такси на полной скорости влетело в автомобиль. Водитель легковушки был госпитализирован с травмами и ожогами.

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