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Выгорел дотла: на МКАД такси на полной скорости влетело в автомобиль

Ян Брацкий
20:39 03.06.2023
На месте аварии остался обгоревший кузов легкового автомобиля, водитель госпитализирован с травмами и ожогами.
© Видео: Дептранс. Оперативно, Telegram © Фото: moscowproc, Telegram
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Водитель легкового автомобиля серьезно пострадал в аварии на шестом километре Московской кольцевой автодороги. Инцидент произошел на средней полосе, где из-за поломки остановился автомобиль.

В тот момент, когда его водитель вышел из салона и открыл капот, сзади в него врезался автомобиль такси, за рулем которого была девушка. От удара легковушка загорелась, пламя перекинулось на пострадавшего.

С места ДТП мужчина был госпитализирован. О состоянии водителя такси не сообщается. Прокуратура Восточного административного округа проводит по данному факту проверку.

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