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Горемыкин вручил государственные награды бойцам группировки «Запад» в зоне СВО

05:48 09.06.2023
Замминистра обороны РФ Горемыкин поблагодарил бойцов за личный вклад в общее дело.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Военнослужащие подразделений группировки войск «Запад» были награждены боевыми государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу, проявленные в ходе отражения террористической атаки киевского режима в отношении мирных граждан.

Церемония состоялась непосредственно на позициях подразделений. Награды вручал замминистра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он поблагодарил бойцов за личный вклад в общее дело и отметил их стойкость и высокий профессионализм.

В рамках торжественного мероприятия были вручены ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших», Георгиевский крест 4 степени, а также ведомственные медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть».

Ранее Горемыкин вручил более 30 госнаград участникам спецоперации. Награждение прошло в 1602 военном клиническом госпитале.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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