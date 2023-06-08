Замминистра обороны Горемыкин вручил более 30 госнаград участникам СВО
Участникам спецоперации вручили более 30 государственных наград. Церемония прошла в 1602 военном клиническом госпитале в Ростове-на-Дону.
Награды отличившимся бойцам вручал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он передал военнослужащим слова благодарности от имени главы Минобороны России Сергея Шойгу.
Бойцов, проявивших себя в зоне СВО, наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами.
Одного из военнослужащих Горемыкин поздравил также с присвоением первого воинского звания офицера и вручил погоны младшего лейтенанта. По окончании церемонии награждения замминистра обороны РФ побеседовал с военнослужащими и ответил на интересующие их вопросы.
Ранее в Волгоградской области в честь участников спецоперации открыли «Парк Семьи». В знак уважения российских бойцов там высадили саженцы яблонь и рябин.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.