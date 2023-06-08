Замминистра обороны Горемыкин вручил более 30 госнаград участникам СВО

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Участникам спецоперации вручили более 30 государственных наград. Церемония прошла в 1602 военном клиническом госпитале в Ростове-на-Дону.

Награды отличившимся бойцам вручал заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин. Он передал военнослужащим слова благодарности от имени главы Минобороны России Сергея Шойгу.

Бойцов, проявивших себя в зоне СВО, наградили орденами Мужества, медалями «За отвагу» и Георгиевскими крестами.

Одного из военнослужащих Горемыкин поздравил также с присвоением первого воинского звания офицера и вручил погоны младшего лейтенанта. По окончании церемонии награждения замминистра обороны РФ побеседовал с военнослужащими и ответил на интересующие их вопросы.

Ранее в Волгоградской области в честь участников спецоперации открыли «Парк Семьи». В знак уважения российских бойцов там высадили саженцы яблонь и рябин.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.